Провал года: Россия может остаться без «мексиканских» SSJ-100 и денег за них 1 4.12.2020, 8:28

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Кремль получит ощутимый финансовый удар.

«Лучшая инновационная финансовая сделка» России оказалась на грани провала. ВЭБ и «Объединенная авиастроительная корпорация» рискуют лишиться не только денег, одолженных мексиканской компании Interjet на покупку 22 «суперджетов», но и самих самолетов, идет речь в материале проекта Baza .

Мексиканская Interjet — последний иностранный авиаперевозчик, который еще эксплуатирует российский самолет Sukhoi Superjet 100. В августе прошлого года СМИ сообщили, что мексиканцы собрались отказаться от SSJ-100: якобы они ищут покупателей на 22 «суперджета».

Правда, спустя пару месяцев глава ВЭБ Игорь Шувалов заявил, что Россия и Мексика пришли к договоренности о продолжении эксплуатации российских самолетов: «Мы проводили переговоры, договорились, что не будем жестко действовать с каждой стороны. Они [SSJ-100] пока эксплуатируются. Мы сейчас будем смотреть, как сделать так, чтобы мягко выйти из этой ситуации, не хоронить перевозчика, это крупная компания», — сказал он.

К весне нынешнего года из-за пандемии и закрытия границ Interjet оказалась на грани банкротства: мексиканцы были вынуждены вернуть арендодателям почти все Airbus, кроме того, Клиринговая палата Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) приостановила членство Interjet из-за просроченной оплаты взносов. Ко всем неприятностям прибавились требования мексиканских налоговиков в размере 30 млн. долларов.

Мексиканский перевозчик, вероятно, мог бы постепенно выбраться из проблем, продолжая эксплуатировать российские SSJ-100. Но почти все они сломались. Как сообщали мексиканские медиа со ссылкой на ресурс Flightradar24, в мае 2020 года, на тот момент Interjet выполнял рейсы только на трех из 22 своих «суперджетов».

Первый самолет выбыл из строя еще в 2015 году, когда попал в аварию в международном аэропорту Мехико (столкнулся с рукавом телетрапа и повредил носовую часть). Он так и не был отремонтирован. Постепенно из строя выбывало все больше самолетов — по несколько штук в год. По одной из версий, Interjet не платили за запчасти, поэтому их перестали поставлять. Но с другой стороны, много раз сообщалось о плохом послепродажном обслуживании «суперджетов»: детали для них нельзя было найти ни за какие деньги.

Если Interjet не выкарабкается из кризиса, не исключено, что российский ВЭБ получит ощутимый финансовый удар. Именно российский госбанк финансировал покупку мексиканцами воздушных судов. ВЭБ вместе с консорциумом международных банков (Natixis, Deutsche Bank, Intesa Sanpaolo) выделил кредит на приобретение 22 самолетов (начиная с 2013 года), обеспеченный страховым покрытием агентств ЭКСАР, Coface и SACE. Как писали «Ведомости», каталожная стоимость одного самолета составляет $35 млн, то есть 22 «суперджета» были приобретены мексиканцами примерно за $770 млн. Большая часть которых — это кредитные деньги от ВЭБа и банков-партнеров.

Условий страхования кредита в открытых данных найти не удалось. ВЭБ вообще не стремился раскрыть подробности сделки (например, не уточнял даже процентные ставки по кредиту, назвав их просто «конкурентоспособными»).

Как выяснила Baza, вся эта ситуация ВЭБ сейчас очень волнует — уже наняты иностранные консультанты, чтобы выяснить состояние самолетов, переданных мексиканской компании, и перспективы их возврата в Россию. Можно предположить, что если бы ВЭБ был уверен в возврате своих денег, то относился бы к ситуации спокойно. Между тем иностранные консультанты из компании Blueberry Aviation предупредили Шувалова, что и самолеты вряд ли удастся вернуть.

«Согласно предварительным отчетам консультанта по проведенным мероприятиям, восстановление летной годности воздушных судов потребует существенных материальных затрат», — говорится в письме в правительство заместителя председателя ВЭБ Даниила Алгульяна. Консультант считает «неизбежным» изъятие «суперджетов» у мексиканского перевозчика. Это может быть сделано в рамках банкротства: скорее всего, имущество перевозчика будет продано, а деньги — распределены между всеми кредиторами. Если «суперджеты» заложены перевозчиком, они тоже могут быть изъяты.

Но ВЭБ хотел бы, чтобы самолеты вернулись в Россию, для их «ремаркетинга», то есть перепродажи. «Текущая ситуация требует оперативных согласованных действий участников Проекта по изъятию ВС и иных действий, направленных на защиту кредиторов по проекту», — говорится в письме Алгульяна.

Впрочем, он уточняет, что шансы получить самолеты назад невелики: «Продажа ВС в рамках процедуры обращения взыскания по договорам залога, так и потенциальное банкротство авиакомпании Interjet вследствие объявления дефолта по проекту могут существенно затруднить процесс изъятия ВС у авиакомпании InterJet и их последующей реализации на рынке».

СПРАВКА

Sukhoi Superjet 100 — один из главных проектов российского самолетостроения. Построено уже более 200 таких самолетов. Есть разные мнения экспертов о качестве самих «суперджетов», но очевидно, что имидж у них очень плохой. Этому способствовала авария 2019 года, когда «суперджет» Аэрофлота в Шереметьево загорелся и 41 человек погиб. В 2019 году от «суперджетов» отказалась ирландская компания CityJet, в 2012 году — армянская «Армавия». Больше никто из европейских перевозчиков не рискнул их купить. На «суперджеты» не раз жаловалось и руководство Аэрофлота.

Как сообщала группа ИС, российская госкорпорация «Ростех», владеющая компанией по производству «летающих гробов» SSJ-100, от которых отказались все зарубежные покупатели, купит сама у себя 30 самолетов.

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