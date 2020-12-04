Популярный доктор объяснил, почему во время эпидемии COVID-19 нужно спать на животе 6 4.12.2020, 9:10

6,569

Этому стоит научиться и здоровым людям.

Когда у человека коронавирусная инфекция в тяжелой форме, то один из самых эффективных методов активизации воздухообмена в легких — это именно положение на животе. По этому поводу популярный украинский врач Евгений Комаровский записал новое видео:

— Хочу поделиться с вами интересным лайфхаком.

Мне его прислали наши читатели — речь идет о сне на животе.

Когда у человека коронавирусная инфекция в тяжелой форме, то один из самых эффективных методов активизации воздухообмена в легких — это именно положение на животе. Вирус поражает задние отделы легких, и когда человек лежит на животе, то в наиболее воспаленных отделах активизируется воздухообмен, и это улучшает состояние человека. Причем значительно.

Это нужно делать, если коронавирус проходит в тяжелой форме. Но даже если заболевание средней тяжести, если есть любое поражение легких, которое обнаружили на компьютерной томографии, — обязательно лежать на животе. Это нужно делать при любой отдышке.

Для людей с большим животом это может быть большая проблема. Это крайне некомфортно. Но дело в том, что все пружинные ортопедические матрацы, как правило, на змейке (молнии). Эту змейку можно открыть и на уровне живота каждую вторую пружину или даже все — повынимать. На это уходит буквально 20 минут. Потом, когда коронавирус человека минует, эти пружины можно вернуть на место.

Поверьте мне, если в области живота не будет пружин, спать, лежать на животе и дышать на животе станет намного проще.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».