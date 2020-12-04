Глава МИД Канады: Лукашенко не хватает легитимности, он не президент Беларуси

Глава МИД Канады: Лукашенко не хватает легитимности, он не президент Беларуси4
- 4.12.2020, 9:27
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Канада будет поддерживать народ Беларуси.
Александра Лукашенко нельзя считать «президентом Беларуси», поскольку ему не хватает для этого легитимности.
Об этом во время 27-го министерского совета ОБСЕ заявил министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань, сообщает «Укринформ».
«Канада твердо убеждена, что Александру Лукашенко не хватает легитимности. Мы продолжаем отстаивать внедрение рекомендаций отчета Московского механизма, в частности освобождение всех выборочно задержанных, начала сущностного диалога между властью и оппозицией для поиска мирного выхода из ситуации и прекращению насилия, совершенного властями и хорошо задокументированного», — сказал он.
Шампань отметил, что «Канада поддерживает народ Беларуси, как всегда делала и будет делать в дальнейшем. Мы не будем молчать, когда совершается насилие и разрушается демократия».
Выступая на совете министров иностранных дел стран ОБСЕ, заместитель государственного секретаря США Стивен Биген призвал Беларусь освободить всех политзаключенных.
После массовых фальсификаций на выборах президента Беларусь 9 августа по всей стране начались протесты и забастовки.
Белорусы требуют новых, честных выборов и освобождения политзаключенных.
В ходе жесткого разгона антиправительственных митингов погибли по меньшей мере четверо протестующих. Силовики применяли против участников протестов слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты и резиновые пули, их жестоко били.
Большинство стран не признали Лукашенко переизбранным президентом Беларуси.