Глава МИД Канады: Лукашенко не хватает легитимности, он не президент Беларуси 4 4.12.2020, 9:27

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Канада будет поддерживать народ Беларуси.

Александра Лукашенко нельзя считать «президентом Беларуси», поскольку ему не хватает для этого легитимности.

Об этом во время 27-го министерского совета ОБСЕ заявил министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань, сообщает «Укринформ».

«Канада твердо убеждена, что Александру Лукашенко не хватает легитимности. Мы продолжаем отстаивать внедрение рекомендаций отчета Московского механизма, в частности освобождение всех выборочно задержанных, начала сущностного диалога между властью и оппозицией для поиска мирного выхода из ситуации и прекращению насилия, совершенного властями и хорошо задокументированного», — сказал он.

Шампань отметил, что «Канада поддерживает народ Беларуси, как всегда делала и будет делать в дальнейшем. Мы не будем молчать, когда совершается насилие и разрушается демократия».

Выступая на совете министров иностранных дел стран ОБСЕ, заместитель государственного секретаря США Стивен Биген призвал Беларусь освободить всех политзаключенных.

После массовых фальсификаций на выборах президента Беларусь 9 августа по всей стране начались протесты и забастовки.

Белорусы требуют новых, честных выборов и освобождения политзаключенных.

В ходе жесткого разгона антиправительственных митингов погибли по меньшей мере четверо протестующих. Силовики применяли против участников протестов слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты и резиновые пули, их жестоко били.

Большинство стран не признали Лукашенко переизбранным президентом Беларуси.

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