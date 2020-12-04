Артемий Троицкий: Крах режима произойдет в течение одного-двух дней, и сложно будет на мерседесах убегать 3 4.12.2020, 10:22

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Артемий Троицкий

В Беларуси сейчас — фантастическое время.

Российский журналист и музыковед, автор популярного проекта «Хижина дяди Тома» на ARU TV Артемий Троицкий в интервью «Радыё Свабода» дал свою оценку ситуации в Беларуси:

Что важнее победы над конкретным диктатором

Сейчас фантастическое время для всех творческих людей Беларуси, художников, музыкантов, писателей, кинематографистов. Я в основном знаком с музыкальной сценой, мне регулярно присылают новые записи из Беларуси — песни, видеоклипы. Я просто впечатлен, какая невероятная волна свободолюбивого вдохновения поднялась в Беларуси. Это даже сравнить не с чем. Считается, что в СССР в 80-е годы была волна протестной музыки, но в Беларуси она намного сильнее и гораздо более сфокусирована и артикулирована, чем это было в СССР в годы краха коммунистического режима.

Очень многие люди, представители творческой интеллигенции Беларуси еще долго будут осмысливать и описывать эти события. Думаю, что весь белорусский народ, несмотря на избиения, даже смерти, кровь, будет вспоминать эти месяцы — начиная с июня-августа 2020 года по... (тут поставим вопросительный знак) — с огромной ностальгией. Это огромный взрыв национального вдохновения. Многие уже писали, что (именно сейчас родилась белорусская нация https://charter97.org/ru/news/2020/8/9/388780/), реальная белорусская нация, реальное белорусское гражданское общество. Это огромное достижение, может, даже большее, чем будущая победа над конкретным диктатором Лукашенко. Это то, чего, к сожалению, до сих пор нет в России.

Почему в Беларуси нет гражданской войны

Очевидно, что единственная возможность удержать власть для Лукашенко— удержать ее силой с помощью своих головорезов, которые имеют все полномочия избивать, задерживать, садить в тюрьмы и даже убивать людей. Некоторые говорят, что это гражданская война. Я так не считаю. Гражданская война была в России в начале 20 века, в США в середине 19 века. Гражданская война — это когда значительные массы людей с одной и с другой стороны отстаивают свою правду, свое видение, какой должна быть страна и государство. В данном случае белорусский народ в своем мнении един, или почти един. По разным опросам, не менее 90% категорически не хотят, чтобы Лукашенко оставался. И это не гражданская война, а силовое подавление вооруженным ничтожным меньшинством практически всего народа Беларуси.

О новых формах протеста

Что делать в такой ситуации? Возможны различные сценарии. Не хотелось бы, чтобы борьба народа приобрела какие-то кровавые формы, чтобы люди погибали. С другой стороны, очевидно, что люди и так гибнут, их и так избивают. На самом деле, кровь уже есть. И очень хотелось бы эту кровь минимизировать. Я высказался на своем youtube-канале о том, что, может, имеет смысл протестовать по-другому. То есть — полное игнорирование требований государства, начиная от забастовки, невыхода на работу, заканчивая неуплатой налогов, непосещением государственных учреждений, в том числе магазинов, принадлежащих государству. Все это может создать определенный коллапс государственной, экономической, финансовой системы. Хорошо, чтобы к этому подключились более эффективные и тотальные санкции со стороны Евросоюза.

Когда победа?

Победа демократической, народной революции в Беларуси — это дело времени, а не вопрос. Это может произойти за месяц до Нового года, может произойти зимой, весной, летом. Я думаю, что к лету все точно будет закончено, и Лукашенко с его помощниками ничего не светит. Он на самом деле осужден. В его окружении умные, хитрые, циничные люди должны это понимать. Они должны свои денежки снять и перевезти в Россию, Эмираты или Китай, семьи туда отправить и сами уехать, пока не поздно. Крах режима может произойти в течение одного-двух дней, и тогда сложно будет на мерседесах, майбахах, BMW и Porsche из Минска бежать. Тем более, что побеги в западную сторону исключены, а в восточном направлении могут возникнуть сильные заторы. Я бы на их месте принял какие-то меры уже сейчас. Что касается людей не очень обеспеченных, прежде всего силовиков: на что они надеются, я не знаю. Наверное, верят в свою силу, что Лукашенко их защитит, режим продержится и они будут получать и впредь повышенные пайки и зарплаты. Зря они в это верят, потому что этого не будет. Им будет несладко, но мне их не жалко.

Какие открытия будут ждать белорусов в Дроздах

Я не знаком с материальной и бытовой стороной жизни лукашенковской элиты. Думаю, что она немного беднее украинской элиты Януковича, и не уверен, что там будут золотые батоны и бриллиантовые унитазы. Думаю, что там будет помпезный советский стиль, потому что Лукашенко в большей степени глава советского формата, чем буржуазно-олигархического. Ничего суперэкзотического в Дроздах не найдут, разве что какие-то подарки от Ким Чен Ына или Николаса Мадуро.

О поддержке извне

Прежде всего, важна моральная поддержка белорусов со всех сторон-со стороны российских честных людей, украинцев, европейцев, американцев. С изменением режима в США американская поддержка будет более чувствительной и действенной. Права человека — не самый сильный аргумент для Дональда Трампа, для Байдена и его команды это будет намного важнее. И с января следующего года Америка гораздо активнее будет вовлечена в белорусский процесс.

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