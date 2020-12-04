Белорусская железная дорога теряет людей и грузы 9 4.12.2020, 10:51

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Экономический кризис с особой силой ударил по БЖД.

Из всех видов транспорта в самом глубоком кризисе оказался железнодорожный. Официальная статистика перевозок показывает печальные цифры, пишут banki24.by.

За 10 месяцев грузооборот всех видов транспорта составил 101,5 млрд тонно-километров. По сравнению с 2019 годом он сократился на 6,4%. Крылья транспортникам подрезал мировой экономический кризис, вызванный эпидемией коронавируса.

Впрочем, и до кризиса 2020 года дела не шли ладно. В 2019-м грузооборот тоже падал к 2018 году — на 5,9%. Значимую часть совокупных перевозок грузов обеспечивает железная дорога. В январе—октябре «чыгуначнікі» сделали грузооборот 35,1 млрд тонно-километров.

У ж/д перевозок самое жесткое проседание за 2 года. За 10 месяцев 2020-го грузооборот обвалился к 2019-му на 13,1%, за 10 месяцев 2019-го — на 7,6%. Таким образом, кумулятивно показатели железной дороги припали на 19,7%.

Если брать перевозки грузов в тоннах, то картина примерно такая же. За январь—октябрь предприятия перевезли 331,6 млн тонн грузов, из которых 103,1 млн тонн — по железной дороге. В обоих случаях имеет место снижение показателей в 2019—2020 гг.

В целом перевозки упали на 7,5% за 2020-й и на 5,7% за 2019-й, а отдельно по ж/д — на 15,7% и 6%. За 2-годичный цикл грузоперевозки по железной дороге откатились вниз на 20,8%.

Самыми пострадавшими оказались транзитные перевозки грузов. Если верить статорганам, то за 10 месяцев они просели к 2019 году аж на 34% — до 22 млн тонн. Погрузка основных видов грузов на ж/д транспорт в январе—октябре уменьшилась на 6,2% (в 2019 году было минус 2,3%) — до 68,6 млн тонн.

Больше всего пострадала погрузка нефти и нефтепродуктов — минус 18,4% в 2020-м и минус 14,5% в 2019-м. Общее отставание от уровня 2018 года составило 30,2%. За 10 месяцев 2020-го на ж/д погрузили 11,9 млн тонн нефти и нефтепродуктов. Значит за такой же период в 2018-м было 17 млн тонн.

Уменьшение загрузки железной дороги связано с аварией на трубопроводе «Дружба» в 2019 году и нефтяным конфликтом с россиянами в 1 квартале 2020 года. Пассажирские перевозки из-за эпидемии тоже постигла печальная судьба. За 10 месяцев ж/д поезда перевезли 51,8 млн пассажиров (минус 23,9% к 2019 году). В 2019-м тоже было снижение, но незначительное — на 0,1%.

Впрочем, тут палка о двух концах, так как перевозки в электричках являются для БЧ глубоко убыточными. Железнодорожники жалуются, что тарифы на проезд в пригородном сообщении едва покрывают пятую часть затрат. Кризис вынуждает железную дорогу оптимизировать расходы на рабочую силу. За 10 месяцев средняя зарплата на грузовом ж/д транспорте составила 1 215 BYN и упала к 2019 году даже в номинале — на 1,9%.

Аналогично по пассажирскому ж/д транспорту: за 10 месяцев — минус 6,1% до 1 092 BYN. Для сравнения: средняя зарплата по стране за то же время выросла на 13,5% до 1 225 BYN. Списочная численность работников на крупных и средних предприятиях грузового ж/д транспорта упала за скользящий год (12 месяцев) на 6,9% — до 37,2 тыс. человек. На пассажирском ж/д транспорте сокращения составили 7,4% — до 12,6 тыс. человек.

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