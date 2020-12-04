Ученые установили, почему некоторые виды животных уходят с суши обратно в океан 4.12.2020, 11:31

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Это – не такое уж редкое явление.

Жизнь зародилась в океане и со временем вышла на сушу, однако в некоторых случаях эволюция протекает наоборот, и сухопутные существа возвращаются в море. Уход с суши в океан — не такая уж и редкость, считают ученые, пишет lenta.ua. К полуводному и водному образу жизни на определенных стадиях эволюции переходили многие птицы и рептилии, а также млекопитающие. Взять хотя бы белого медведя, который, несмотря на близкое родство с сухопутным бурым медведем, прекрасно себя чувствует в водной среде.

Многие знают, что китообразные произошли от древних сухопутных существ, представлявших собой копытных хищников. Например, эндрюсарх, который был таким себе гигантским копытным волком. Это существо, как показали современные исследования, является близким родственником китов. Другие родственники китов, существующие и сегодня, — гиппопотамы.

Но почему копытные вдруг устремились в океан? Ученые пока не знают точных причин. Считается, что в эпоху эоцена (56 - 34 миллиона лет назад) какая-то группа копытных, обитавших на покрытых мелководными морями территориях Ближнего и Среднего Востока, нашла для себя идеальные условия в воде, поэтому стала эволюционировать для соответствия водной среде, в конце-концов окончательно потеряв связь с сушей.

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