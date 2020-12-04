Страны ОПЕК+ договорились об увеличении добычи нефти 1 4.12.2020, 11:58

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Квота выросла на полмиллиона баррелей в сутки.

Участники сделки ОПЕК+ согласовали увеличение добычи нефти начиная с января, собщает Bloomberg.

Агентство отмечает, что после пяти дней сложных переговоров, выявивших новые разногласия между основными членами альянса, страны ОПЕК+ согласились немного смягчить ограничения — на 500 тысяч баррелей в сутки, начиная с января.

Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман признал, что соглашение было достигнуто с трудом.

«Это было очень мучительно, очень утомительно. Если необходимо работать с 23 странами, вам должна быть очень близка идея гибкости», — сказал он журналистам после встречи.

Агентство отмечает, что после раскола между Саудовской Аравией и Объединенными Арабскими Эмиратами картель не смог договориться об отсрочке запланированного на январь увеличения добычи на три месяца. Вместо этого министры решили увеличить добычу на 500 тысяч баррелей в сутки и ежемесячно проводить встречи для принятия решения о последующих шагах.

Из-за пандемии и обвала нефтяных цен весной страны ОПЕК+ одобрили беспрецедентное сокращение добычи — на 9,7 млн баррелей в сутки, что сопоставимо примерно с 10% мирового докризисного спроса на нефть. По условиям сделки, в августе они начали увеличивать добычу — ограничения снизились до 7,7 млн баррелей в сутки.

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