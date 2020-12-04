Уже известную вакцину признали эффективной при тяжелой форме коронавируса 4.12.2020, 12:27

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Исследование провели в университете американского штата Джорджия.

Вакцина от кори, краснухи и паротита (препарат MMR) эффективно снижает риск тяжелого течения коронавирусной инфекции. К такому выводу пришли ученые университета штата Джорджия (США), сообщает Американское общество микробиологии (ASM) (перевод — lenta.ua).

В исследовании приняли участие 80 пациентов, заразившихся COVID-19. По словам профессора университета Дэвида Харли, ученым удалось раскрыть обратную зависимость между уровнем антител к вирусу паротита и острыми проявлениями коронавируса.

Чем больше в организме пациента было антител к вирусу паротита, тем менее выраженными были симптомы COVID-19, отметил он.

Один из авторов исследования Джеффри Голд заявил, что обнаруженная закономерность, вероятно, объясняет редкие случаи заболевания COVID-19 в тяжелой форме у детей и подростков, поскольку в США и странах Европы дети дважды получают вакцину MMR.

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