Белорусские рабочие массово бойкотируют Орду 2 4.12.2020, 12:34

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иллюстрационное фото ТАСС

Протестные «ручейки» трансформировались в сильное движение.

Председатель Белорусского конгресса демократических профсоюзов Александр Ярошук утверждает, что в последние месяцы наблюдается массовый уход работников из провластных профсоюзов, которые объединены под «зонтиком» ФПБ, возглавляемой лукашистом Михаилом Ордой.

В то же время, как пишет dw.com, утверждает профсоюзный лидер, «люди пошли в БКДП, число членов выросло на 20%. А в провластной ФПБ упало на 20-30%. Эти ручейки можно трансформировать в сильное движение».

Таким мнением он поделился в ходе Экономической панели на Минском диалоге.

Напомним, 10 ноября Саша Таракан приказал до конца года создать профсоюзные организации на всех частных предприятиях под угрозой их ликвидации.

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