«Скандальные сливы говорят о глубоком расколе внутри окружения Лукашенко» 1 4.12.2020, 12:48

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Фото: ТАСС

Часть силовиков и чиновников не желает делить ответственность с преступником.

Методы управления страной Лукашенко подводят силовиков и чиновников под уголовное преследование, что кому-то из них явно не нравится, заявил изданию «БП» директор Центра стратегических и внешнеполитических исследований Арсений Сивицкий.

– На днях белорусы имели возможность послушать очередной телефонный разговор людей, голоса которых очень похожи на голоса представителей ближайшего окружения Лукашенко. Как вы видите эту ситуацию?

– Начну с констатации того факта, что если бы не чрезмерная закрытость в деятельности государственных структур, включая администрацию Лукашенко, то данные сливы не вызывали бы такого резонанса в обществе и медиа, которое мы наблюдаем сегодня.

А если бы белорусские власти придерживались буквы закона, то фигурирующие в этих записях люди были бы наказаны за свои проступки, и этот резонанс мог быть заглушен в самом начале.

Но так как в стране наблюдается правовой дефолт, то подобные сливы ведут к взрывному эффекту в информационном поле.

Если переходить к причинам подобных сливов, то у меня есть две версии.

Прежде всего нужно учитывать тот факт, что политический кризис в стране привел к расколу внутри элит. Очевидно, что не только большая часть общества, но и значительная часть государственного аппарата, включая силовые структуры, не согласна с той жесткой брутальной линией со стороны руководства, которая выбрана для разрешения кризиса.

Подобные сливы можно рассматривать как знак протеста со стороны этой части бюрократического и силового аппарата.

Среди прочего методы белорусского руководства подводят сотрудников силовых ведомств и бюрократического аппарата под уголовное преследование даже с точки зрения национального законодательства. Не говоря уже об инициировании международного трибунала.

– Какова ваша вторая версия?

– Не секрет, что разведывательные службы РФ способны перехватывать подобные разговоры. Россия обладает такими возможностями и в силу того, что в свое время многие аппаратно-программные комплексы для инфраструктуры белорусской связи были поставлены российскими компаниями.

Я уже не говорю о том, что оператор мобильной связи МТС наполовину принадлежит российской стороне. Это значительно упрощает доступ к телекоммуникационной инфраструктуре Беларуси.

Но еще раз подчеркну, что подобные сливы скорее всего свидетельствует о расколе внутри элит. И он вполне может подпитываться и российской стороной с учетом того, что Кремль намерен воспользоваться политическими кризисом в Беларуси, чтобы принудить Лукашенко к транзиту власти.

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