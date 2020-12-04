Станислав Богданкевич: Думаю, это последние вздохи диктатуры 5 4.12.2020, 13:27

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Николай Латышенок и Наталья Эйсмонт

Перехват телефонных разговоров показал, что у узурпатора не осталось кадрового резерва.

В последнее время в сети публикуются сливы телефонных разговоров, в которых узнаются голоса представителей ближайшего окружения узурпатора. Они выставляют управленцев и помощников Лукашенко не в лучшем свете: те боятся даже недовольного взгляда «шефа».

Недавно бывший спортивный директор Федерации хоккея Владимир Бережков заявил: «Как на 27-м году правления он мог допустить такую ситуацию? Как можно делать всю ставку на силовиков? Как можно было окружить себя такой слабой интеллектуальной элитой? Такого слабого окружения я не помню у Лукашенко».

«Подбираются на руководящие посты, конечно, далеко не лучшие»

Бывший председатель Федерации профсоюзов Беларуси Владимир Гончарик, общавшийся по работе с Лукашенко в 90-х, в комментарии udf.by отметил, что причины слабых кадров на высокопоставленных постах очевидны.

«Подбираются на руководящие посты, конечно, далеко не лучшие. Главное теперь – преданность Лукашенко, а квалификация, опыт, знания, квалификация – это уже вторично. Я помню наше знакомство с Лукашенко в первые дни его президентства. У нас была беседа, и я спросил его: почему вокруг вас такие люди? Он ответил: я это понимаю, нахожусь в поиске. И Лукашенко назвал кандидатуру на один из постов. Это характеризовало его не лучшим образом. С тех пор тенденция продолжилась», – сказал Гончарик.

Становилось только хуже.

«Мне не нравились некоторые выдвиженцы Могилевской области (не буду называть фамилии), которые в общем-то не проявляли себя на уровне вице-премьеров, но становились премьерами», – отметил Гончарик.

Но первом этапе президентства Лукашенко встречались высокопоставленные чиновники, способные публично высказывать свою точку зрения.

«Вспоминаю случай, когда после резкой критики Лукашенко один из вице-премьеров встал и сказал: если моя работа вас не удовлетворяет, я могу уйти в отставку. Тогда Лукашенко сделал перерыв, пошел подумать, а когда вернулся, сказал: работайте», – рассказал Гончарик.

Почему теперь таких чиновников нет?

«Потому что таких на руководящие посты больше и не выдвигают. Система требует: не проявляй инициативу, слушай команду – и ты будешь востребованным. А то, что нет развития в стране, для режима это дело вторичное. Вот к чему мы пришли», – отметил Гончарик.

«Во власти уже не личности, а манекены»

Бывший председатель Нацбанка Станислав Богданкевич, также общавшийся по работе с Лукашенко в 90-х, отметил, что не видит большой разницы между уровнем окружения диктатора в прошлом и сегодня.

«Ну может быть, сейчас его окружают подхалимы в чуть большей степени. Разве что на самом раннем этапе, когда я еще работал руководителем Нацбанка, когда режим Лукашенко еще не устоялся, чиновники на совещаниях могли высказывать свою точку зрения. Теперь, конечно, такого нет: все смотрят ему в рот и поддакивают», – сказал Богданкевич.

Он рассказал о случае, который его недавно удивил.

«Посмотрел фрагменты встречи Лаврова с руководителем Беларуси и министром иностранных дел. Лукашенко говорит: надо активизировать наши отношения с Российской Федерацией. И Макей это записывает! Там во власти уже не личности, а манекены», – считает Богданкевич.

Бывший председатель Нацбанка такое поведение чиновников никак не может воспринять за норму, хотя к этому можно было уже давно привыкнуть.

«Лукашенко не берет в команду никого из самостоятельных личностей. Это подданные, которые отстаивают не интересы страны, а своего феодала. Теперь дошло до того, что в стране увольняют и наказывают людей, которые не то, что против Лукашенко, а просто выступают за соблюдение законов. Но думаю это последние вздохи диктатуры», – сказал Богданкевич.

Премьер-министр Роман Головченко, глава Администрации президента Игорь Сергеенко, председатель верхней палаты парламента Наталья Кочанова – считает ли их бывший руководитель Нацбанка сильными управленцами?

«О Головченко сказать пока ничего не могу: он еще не проявил себя. А вот другие – крайне слабые руководители. Да, они преданные, но своей преданностью они, возможно, вредят своему феодалу. Должно же быть критическое осмысление происходящих процессов, а не просто поддакивание», – считает Богданкевич.

Впрочем, по его мнению, преданность чиновников Лукашенко «до известных пределов».

«Если бы наши чиновники почувствовали, что Путин Лукашенко не поддерживает – они бы быстро от него отвернулись», – полагает Богданкевич.

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