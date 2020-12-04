Байден заявил, что после инаугурации издаст указ о ношении масок сроком на 100 дней 2 4.12.2020, 13:35

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Джо Байден

Фото: Andrew Harnik/AP

Избранный президент США убежден, что это приведет к снижению заболеваемости коронавирусом.

Избранный президент Джо Байден объявил, что попросит американцев носить маски в течение первых 100 дней после его вступления в должность, следуя рекомендациям ведущих эпидемиологов США, сообщает «Голос Америки».

«Всего 100 дней ношения масок, это не навсегда. 100 дней. Я думаю, что мы увидим значительное сокращение заболеваемости», – сказал Байден в эфире канала CNN в первом после победы на выборах совместном интервью с избранным вице-президентом Камалой Харрис.

По словам Байдена, он также издаст распоряжение о ношении масок во всех местах, на которые распространяются его полномочия: например, в федеральных зданиях или в самолетах и автобусах, следующих между штатами.

Центры по контролю и профилактике заболеваний заявляют, что ношение маски может помочь защитить от передачи коронавируса как того, кто его носит, так и окружающих.

Однако президент Дональд Трамп так и не издал указа о ношении масок по всей стране, заявляя, что люди должны принимать решение самостоятельно. Иногда его видели в маске, но в большинстве случаев он предпочитал обходиться без нее.

Байден также рассказал, что предложил главному эпидемиологу страны доктору Энтони Фаучи стать медицинским советником и членом группы по борьбе с коронавирусом в будущей администрации. Фаучи возглавляет Институт изучения аллергических и инфекционных заболеваний.

«Я попросил его остаться на том же посту, который он занимал при нескольких прошлых президентах, и предложил ему стать моим главным медицинским советником и членом частью команды по борьбе с коронавирусом», – сказал Байден.

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