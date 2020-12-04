Работница «Нафтана»: При таком количестве светлых людей в Беларуси злу осталось недолго 5 4.12.2020, 14:06

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Ольга Бритикова

На предприятии в стачку уходят лучшие специалисты.

По мнению Ольги Бритиковой, возглавлявшей до увольнения отдел реализации нефтепродуктов, штрейкбрехеров найти не удастся, пишет «Солидарность».

В пятницу отказался выходить в смену аппаратчик завода «Полимир» Андрей Шкиренко. Он отработал на предприятии 30 лет и свое обращение, уходя в стачку, закончил словами «Жыве Беларусь!»

— Учитывая свое образование, я прекрасно понимаю происходящее и не могу спокойно смотреть на правовой беспредел, творящийся в стране в общем и на «Нафтане» в частности.

Своими действиями руководство предприятия сознательно подвергает опасности бесперебойную и безаварийную работу производства, —считает юрисконсульт ОАО «Нафтан» Александр Капшуль, который отработал на одном месте 20 лет.

Более 17 лет стаж работы у оператора технологических установок Сергея Скибы.

Слесарь Николай Зеленкевич более семи лет занимался аварийными и восстановительными работами.

— Я верю, что невероятные белорусы обязательно победят! — с таким настроением вступила в общенациональную стачку Людмила Каляда, отработавшая больше 10 лет на ОАО «Полоцк-Стекловолокно».

Оператор технологических установок ОАО «Нафтан» Олег Кунцевич (стаж работы на предприятии 17 лет) также поддержал коллег. Он требует прекратить преследование работников с активной гражданской позицией.

Накануне стало известно, что с ОАО «Нафтан» уволена активистка Ольга Бритикова.

— Я долго была на больничном, вышла 2 декабря и 3-го была уволена. Я понимала, что в отношении меня это будет неизбежно, вопрос был только в том, с какой формулировкой меня уволят. Предпринималось очень много попыток применить ко мне какое-то нарушение трудовой дисциплины. Но остановились на «лишении доступа к государственной тайне», что и стало формальным поводом, — рассказала Ольга.

Она говорит, что на предприятии оказывается давление на всех людей с активной гражданской позицией и что сама атмосфера внутри коллектива вынуждает людей протестовать.

— Кроме ситуации в стране, которая беспокоит сейчас всех, есть еще локальная ситуация на каждом предприятии. И на многих она способствует тому, чтобы люди уходили. Потому что они подвергаются чудовищному давлению.

Ведь у людей, особенно из небольших городов, кроме работы мало что есть. Это большая часть нашей жизни. Но сейчас к тем, кто годами работал и был в почете, резко изменилось отношение как к профессионалам за то, что они проявили свою гражданскую позицию, вступили в независимый профсоюз, высказались в ролике.

И это уже происходит не где-то там в Минске, а здесь на твоем родном предприятии. Мы же все в Новополоцке друг друга видели и многих знаем.

И даже если давление оказывают не на всех, дискомфорт от атмосферы в коллективе испытывают многие. Вот недавно был субботник. Это хоть и дело добровольное, но до нас довели рекомендованную сумму — 5 рублей от рабочего и 10 — от руководителя. Те ведомости, которые я видела, были наполовину с прочерками, люди отказывались сдавать деньги или же сдавали несколько копеек. Вот так народ высказал свое отношение, — рассказала активистка.

Она прокомментировала уход коллег в стачку.

— Вымывание людей с опытом, со знаниями негативно скажется на предприятии. Это неизбежно. Сейчас следует учитывать то, что очень большое количество сотрудников на больничных с коронавирусом, причем не только на «Нафтане», поэтому найти сюда штрейхбрехеров не удастся, — говорит Бритикова.

Сама она не исключает, что будет обжаловать решение о своем увольнении. Это решение пока единственное, которое было обнародовано. Остальные около 20 нафтановцев, ушедших в стачку, не получили свои трудовые книжки.

Ольга Бритикова к стачке не присоединялась, но активно выражала свою позицию.

— И продолжу это делать! Я понимаю, что при таком количестве светлых людей в Беларуси злу осталось недолго. Вопрос стоит перед каждым: «успокоиться или что-то делать» — и мы на этот вопрос себе ответили, мы не успокоимся! — заверила собеседница.

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