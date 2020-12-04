Лидер — это каждый из нас 4.12.2020, 15:17

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Фото: AP

Поэтому протест только растет.

Очень часто в обсуждениях мы и система затрагиваем тему лидерства протеста, пишет телеграм-канал МКБ.

Телеграм-каналы, «кукловоды», яркие личности в протесте попадают под нападки. Система требует от них прекратить выводить людей на улицы. «Диванные аналитики» наоборот требуют поддержать, направить, победить, наконец.

Люди привыкли мыслить понятиями серой массы, управляемой извне. Мое дело маленькое, я ничего не решаю, с вопросами не ко мне - ответят вам в любом РУВД или иной машине системы.

Но почему протест только растет? Потому что лидер - это каждый из нас, кто день за днем, неделя за неделей, вместо перекладывания ответственности на кого-либо, а лишь благодаря своей внутренней силе берет и выходит, рисует, поет, едет, помогает.

Весь наш протест состоит из личностей, лидер для которых, они сами. Именно перед самим собой мы держим ответ каждый вечер, задавая вопрос: «Что я сделал сегодня для нашей победы?»

И миллионы лидеров, которых вся страна считает героями, обречены на успех.

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