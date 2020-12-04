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Жители Витебска вышли на марш против приезда Таракана

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  • 4.12.2020, 15:28
  • 4,497
Жители Витебска вышли на марш против приезда Таракана

Белорусы прогоняют узурпатора, где бы он ни появился.

Сегодня витебчане не только партизанят, но и выходят на шествия в свои двора, сообщает телеграм-канал UsyLukashenko.

«Безликий покинул родильный дом Витебска, а это значит что Черняховка свободная. Сегодня мы не только партизанили, но и выходим на улицы своих дворов», - пишут участники шествия в одном из районов Витебска.

Напомним, что сегодня Саша Таракан заявился в Витебский областной клинический родильный дом.

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