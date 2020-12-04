Николай Статкевич: Главное уже сделано 4.12.2020, 16:49

Николай Статкевич

Неадекватность сил зла в Беларуси только сокращает отведенное им время.

Один из лидеров белорусской оппозиции, политзаключенный Николай Статкевич обратился из СИЗО к гражданам Беларуси.

Тест письма опубликовал телеграм-канал политика:

— Такой уровень насилия и беззакония, да еще в это самое темное, холодное время, безусловно, влияет на настроения людей.

Но не надо терять надежду, падать духом.

Ведь главное уже сделано: мы сейчас — Народ. А вольнолюбивый, солидарный и мужественный Народ обратно в стойло больше не загонят.

Черное время идет к концу. А неадекватные действия черных существ лишь преуменьшают это время.

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