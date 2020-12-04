Николай Статкевич: Главное уже сделано
- 4.12.2020, 16:49
Неадекватность сил зла в Беларуси только сокращает отведенное им время.
Один из лидеров белорусской оппозиции, политзаключенный Николай Статкевич обратился из СИЗО к гражданам Беларуси.
Тест письма опубликовал телеграм-канал политика:
— Такой уровень насилия и беззакония, да еще в это самое темное, холодное время, безусловно, влияет на настроения людей.
Но не надо терять надежду, падать духом.
Ведь главное уже сделано: мы сейчас — Народ. А вольнолюбивый, солидарный и мужественный Народ обратно в стойло больше не загонят.
Черное время идет к концу. А неадекватные действия черных существ лишь преуменьшают это время.