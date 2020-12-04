Ученые рассказали о пользе клюквы для здоровья 3 4.12.2020, 16:58

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Медики назвали причину, на основании которой зимой нужно употреблять клюкву.

Данная ягода восполняет дефицит многих витаминов, она необходима как средство против авитаминоза в зимние месяцы, пишет orthodox.od.ua.

Клюква необходима как антибактериальное средство. Ягоды богаты на полифенолы, активизирующие микрофлору кишечника, наряду с этим улучшается функционирование желудка. Специалисты рекомендуют сочетать продукт с квашеной капустой, причём это крайне полезно для организма.

Ягоды можно включать в комплексное диетическое питание, так как они способствуют снижению веса. Один стакан свежей клюквы содержит 50 калорий. Она богата клетчаткой, улучшающей работу пищеварительной системы, имеется аскорбиновая кислота, подавляющая различные вирусы и укрепляющая иммунную систему организма. Зимой из клюквы рекомендуется готовить морсы и сироп, а также добавлять в мясные и овощные салаты.

Медики признают клюкву универсальной ягодой, она подходит для многих блюд и придаёт им кисловатый привкус. К тому же природный целитель оберегает организм от различных воспалительных процессов, инфекции желудка и расстройств пищеварительного тракта.

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