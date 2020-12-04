Цены на нефть выросли до максимума за девять месяцев 1 4.12.2020, 17:40

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Фьючерсы на Brent подорожали до $49,39 за баррель.

В пятницу цены на нефть достигли самого высокого уровня с марта после того, как основные добывающие страны согласовали осторожное увеличение добычи, уменьшив опасения по поводу избытка предложения, пишет Financial Times.

Цены на нефть Brent выросли на 1,4% - до $49,39 за баррель. Рост цен на WTI примерно такой же (стоимость барреля увеличилась до $46,51).

«Цены на нефть поддерживают технические факторы, такие как соглашение [ОПЕК+] и более слабый доллар США», — сказала Моника Дефенд, руководитель отдела исследований компании Amundi.

Она прогнозирует, что цены на нефть вырастут до $55 за баррель не раньше второй половины следующего года, когда распространение коронавируса удастся сдерживать с помощью вакцинации.

В четверг, 3 декабря, после пяти дней сложных переговоров, выявивших новые разногласия между основными членами альянса, страны ОПЕК+ согласились немного смягчить ограничения на добычу нефти — увеличить ее на 500 тысяч баррелей в сутки, начиная с января.

Из-за пандемии и обвала нефтяных цен весной страны ОПЕК+ одобрили беспрецедентное сокращение добычи — на 9,7 млн баррелей в сутки, что сопоставимо примерно с 10% мирового докризисного спроса на нефть. По условиям сделки, в августе они начали увеличивать добычу — ограничения снизились до 7,7 млн баррелей в сутки.

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