В Польше врачей первыми привьют против COVID-19 2 4.12.2020, 18:19

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Фото: agencja gazeta

Представлена национальная программа по вакцинации против коронавируса в Польше.

На совместной пресс-конференции глава Канцелярии премьер-министра Польши Михал Дворчик и министр здравоохранения Польши Адам Недзельский представили национальную программу по вакцинации против коронавируса, передает «Польское радио».

Правительство анонсировало, что пока вакцинацию будут проводить только среди врачей, которые имеют разрешение на практику на территории Польши. Глава Канцелярии премьер-министра Михал Дворчик подчеркнул, что такое решение продиктовано соображениями безопасности пациентов. Пока круг лиц, которым сделают прививку, расширяться не будет.

Адам Недзельский сказал, что вакцинация будет проводиться в условиях, соответствующих всем правилам безопасности.

Глава ведомства уверял, что заявленная эффективность вакцин против коронавируса выше, чем против гриппа. Он подчеркнул, что производители новых препаратов сообщают об их более чем 90-процентной эффективности.

Этот показатель, как пояснил министр, означает процент людей, которые избегут заражения вирусом. По словам Адама Недзельского, это очень многообещающие показатели.

Министр здравоохранения добавил, что чем выше показатель эффективности вакцины, тем меньшее количество людей нужно будет вакцинировать, чтобы пандемия стала, как он выразился «простым заболеванием».

По словам министра, с учетом заявления Европейского агентства лекарственных средств, о том, что вакцины будут одобрены в конце декабря и начале января, вакцинация начнется в конце января-начале февраля. По оценке Адама Недзельского, если каждый месяц в Польше будут вакцинировать миллион человек, то к сезону отпусков, по его словам, в стране будет «всё более комфортная ситуация».

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