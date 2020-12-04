Врач рассказал, как не заразиться коронавирусом, если дома есть больной 2 4.12.2020, 19:14

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Иллюстрационное фото

Между заражением и заболеванием существуют большие различия.

Наличие коронавируса у одного из членов семьи не означает, то другие обязательно заразятся. В каких случаях инфицирование возможно и как его избежать, рассказал российский врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

Симптомы COVID-19 появляются не сразу после заражения. Люди могут даже не подозревать, что больны, и спокойно общаться со своими родственниками. Как рассказал медик, чаще всего, это не опасно для их близких, поскольку между заражением и заболеванием существуют большие различия.

- В большинстве случаев происходит так: коронавирусной инфекцией люди заражаются, иммунная система срабатывает и совершенно никаких симптомов не возникает. Есть люди, у которых иммунная система не очень хорошо работает, у них возникают различные проявления заболевания, которое называется COVID-19. Из тех, кто заражается, болеет очень небольшая часть, соотношение примерно 1 к 20 или даже 1 к 50, – пояснил медик, его цитирует «РИА Новости».

По его словам, заболеть в таких случаях можно, если будет еще какой-то дополнительный фактор, ослабляющий иммунитет. К примеру, когда человек слишком много нервничал, сильно замерз, злоупотреблял спиртным.

Врач добавил, что даже находясь с больным COVID-19 вместе на карантине, можно не заболеть. Следует соблюдать простые правила безопасности. Так, больной коронавирусом должен находиться в отдельной комнате, выходить на кухню лишь после того, как оттуда ушли здоровые члены семьи. Ему следует мыть руки и носить маску, а также брать отдельную посуду, которой будет пользоваться только больной.

- Также общественными местами в квартире надо пользоваться только после дезинфекции. Тогда все будет нормально, – уточнил иммунолог.

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