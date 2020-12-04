Все больше белорусов хранят деньги в валюте и наличными 4.12.2020, 19:20

1,763

Политический и экономический кризис повлиял на сберегательное поведение населения.

На фоне экономического и политического кризиса всё больше белорусов предпочитают хранить сбережения в иностранной валюте и в наличной форме.

Белорусы считают нынешнее время не самым лучшим для серьезных финансовых решений. Об этом говорят результаты опроса, проведенного в ноябре этого года Национальным банком Беларуси.

68,8% не готовы делать крупные покупки. 77,1% высказались против крупных покупок в кредит. 59,1% воздержались от сбережений.

Готовность к сбережениям выразили 40,9% респондетов. Причем их настроения за последнее время изменились.

Больше белорусов стали предпочитать наличную форму сбережения. За последние три месяца число таких людей выросло с 29,8% до 34,8%.

Выросло и число желающих хранить сбережения в иностранной валюте. За три месяца – на 0,6 процентных пункта, за год – на 19,9. В ноябре этого года за сбережения в иностранной валюте высказалось 84,8% респондентов.

В тоже время желающих хранить сбережения в банках стало меньше. В ноябре прошлого года их было 28,3%, в августе этого года – 11,5%, в ноябре этого года – 8,9%.

Доля граждан, согласных хранить сбережения в золоте, драгметаллах или страховке, уменьшилась с 18,5% в августе до 17,9% в ноябре. Теряют белорусы и веру в недвижимость. В августе такую форму сбережений выбрали 30%, а в ноябре – 27,4%. При этом доля тех, кто выбрал ценные бумаги, выросла с 5,8% до 6,2%.

«Cобытия последних месяцев окончательно подорвали веру граждан, у которых водятся денежки, в надежность рубля и хранения денег в банках. Смутные сомнения одолевают тех, кто мог бы вложить деньги в недвижимость – цены на метры как на первичном, так и на вторичном рынке катятся вниз и неизвестно, когда остановятся. Волатильные капризы золота можно терпеть только на достаточно долгом горизонте, а жизнь коротка. Более предпочтительными кажутся самые ликвидные и мобильные инвестиции. Причем такие, у которых выше шансы ускользнуть от загребущих лап государства», – написал в своем блоге экономист Леонид Фридкин.

В беседе с Naviny.by он рассказал, что финансовая система и государственные институты потеряли доверие белорусов, потому что не обеспечивают защиту интересов граждан и их собственности. По его словам, на настроения людей повлияли высокая волатильность рубля, дело «Белгазпромбанка», блокировка счетов, на которые перечислялась помощь пострадавшим от репрессий. Белорусы также опасаются изъятия денег с депозитов и в целом не доверяют государству, которое не соблюдает никаких правил.

«Самое надежное сейчас – это выйти в кэш или ценные бумаги, которые размещаются за рубежом. Это типичная ситуация для страны, где имеет место идеальный шторм политического и экономического кризиса», – отметил Леонид Фридкин.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».