В США представили беспилотник для космических запусков 4 4.12.2020, 20:07

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Изображение Aevum

C помощью аппарата можно будет осуществлять запуск спутников каждые три часа.

Американская компания Aevum представила беспилотный летательный аппарат Ravn X. Его планируют сделать первой ступенью вывода небольших спутников на низкую околоземную орбиту. Планируется, что с помощью аппарата можно будет осуществлять запуск каждые три часа, сообщает N+1.

Длина аппарата составляет 24,4 метра, а размах крыла – 18,3 метра. Его максимальная взлетная масса составляет 24,9 тонны. Планируется, что первый полет беспилотника состоится до конца 2021 года. Aevum также планирует в следующем году провести первый демонстрационный запуск полезной нагрузки в космос для военных.

Предполагается, что беспилотник будет взлетать на высоту 9 — 18 тысяч метров и запускать двухступенчатую ракету с полезной нагрузкой. Последняя и будет уже выводить на низкую околоземную орбиту спутники. Другие подробности о новом аппарате, разработкой которого американская компания занималась с 2016 года, пока не раскрываются.

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