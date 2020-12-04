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ЕС усилит давление на Лукашенко

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  • 4.12.2020, 20:34
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ЕС усилит давление на Лукашенко

Об этом заявил глава МИД Германии.

Европейский союз продолжит усиление санкционного давления на Таракана в случае его отказа от диалога с оппозицией. Об этом 4 декабря заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас в ходе онлайн-встречи совета министров ОБСЕ, транслировавшейся в Twitter.

«Предложения находятся на столе... До тех пор пока из Минска не последует конструктивной реакции, мы будем рассматривать возможность повышения давления», — отметил министр.

По словам Мааса, в санкционные списки могут включить еще несколько человек окружения Лукашенко.

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