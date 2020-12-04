Города и районы Беларуси вышли на вечерние протесты 4.12.2020, 22:07

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Белорусы солидарны в борьбе с бандой, захватившей власть.

Города и районы Беларуси вышли на вечерние протесты.

Новополоцк поддерживает белорусских журналистов.

В Минске Степянка вышла на очередную вечернюю прогулку. Люди маршируют и в районе Спортивной. Квартал «Виктория» проводит свою собственную вечернею акцию.

Минчане с Кунцевщины передают привет жителям города Лида.

Свободные люди Берёзовки выходят на вечернюю акцию каждый день.

Жители Медвежино напоминают о взрыве в минском метро в 2011. И что банду Луки ждет новое независимое расследование и по этому эпизоду.

Логойск передаёт привет медикам.

Дзержинск, как всегда, протестует по-своему, пишет телеграм-канал Нехта.

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