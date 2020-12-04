Россиян призвали отказаться от алкоголя на 42 дня после вакцинации от коронавируса 7 4.12.2020, 23:14

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Фото: ТАСС

У 14% волонтеров, привитых российской вакциной, в ходе исследований проявились побочные эффекты.

Граждан России, которые намерены вакцинироваться от COVID-19, призвали не употреблять алкоголь 42 дня. Об этом 4 декабря во время брифинга сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

По ее словам, вакцина двухэтапная, применяется через 21 день. Поэтому в течение всех 42 дней необходимо соблюдать меры безопасности.

"[Рекомендуется] воздержаться от посещения мест с большим количеством людей, соблюдать масочный режим и режим гигиены, минимизировать контакты, соблюдать социальную дистанцию, ограничить принятие алкоголя и лекарств, которые угнетают иммунную систему", – сообщила Голикова.

Она подчеркнула, что 42 дня занимает процесс формирования полноценного иммунитета от коронавируса, вне зависимости от того, какой вакциной прививаются. В этот период важно не заразиться новой инфекцией, отметила Голикова.

"Вакцинация – это не только защита, но и ответственность. Принимая такое решение, мы должны этим руководствоваться", – заявила вице-премьер.

По словам Голиковой, на первом этапе возможность поставить прививки будет предоставлена группам риска – учителям, медикам, социальным работникам, правоохранителям. Точный перечень приоритетных категорий утвердит Минздрав РФ.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. В мире ведется разработка более 200 потенциальных вакцин от COVID-19, заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.

Руководитель научной экспертизы российского проекта Inbio Ventures Илья Ясный считает, что регистрация российской вакцины против коронавируса противоречит научным и этическим нормам разработки лекарств. Он указывал, что препарат был зарегистрирован после испытания на нескольких десятках человек, а финальная стадия клинических исследований не проводилась. В США заявили, что российская вакцина считается недоработанной.

У 14% волонтеров, привитых вакциной "Спутник V", в ходе исследований проявились побочные эффекты.

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