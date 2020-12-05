Спецпредставитель ЕС: Белорусские силовики могут предстать перед международным трибуналом 5.12.2020, 8:31

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Силовик на акции протеста в августе / "Радыё Свабода"

Всех виновных в преступлениях против народа привлекут к ответственности.

По словам специального представителя Евросоюза по правам человека Эймона Гилмора, ЕС продолжает держать белорусский вопрос в поле зрения.

Он вспомнил, что до выборов президента между Брюсселем и Минском шел вполне добротный диалог, в том числе и по вопросу о соблюдении прав человека.

«Но все изменилось после сфальсифицированных выборов 9 августа, — отметил Гилмор в интервью dw.com. — Ситуация с правами человека в стране радикально ухудшилась. 30 тысяч человек задержаны, обвинения выдвинуты против 900 участников мирных протестов, но нет ни одного обвинения против тех, кто применял силу к демонстрантам, включая сексуальное насилие».

Он рассказал, что ЕС уже сделал. В частности, внес проект, на основе которого Совет по правам человека, являющийся органом ООН, принял резолюцию. Она призывает верховного комиссара ООН по правам человека провести расследование нарушений прав человека в Беларуси.

Представитель ЕС не исключил возможности создания международного трибунала для суда над теми, кто избивал людей, пытал задержанных, кто применял насилие против протестующих.

Однако он обратил внимание на то, что обычно международные трибуналы «работают как дополнительный механизм»: «Их создают только в ситуациях, когда государство либо не хочет, либо не может привлечь таких людей к ответственности».

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