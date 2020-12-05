Евросоюз ударит по бизнесменам Таракана 9 5.12.2020, 8:56

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Как третий раунд санкций поможет белорусам в борьбе с режимом.

Уже в ближайшее время Беларусь услышит имена персон, подпавших под третий санкционный пакет Евросоюза. Свои ограничения готовят и Соединенные штаты Америки. На что делает уклон Брюссель? И как усилия евродепутатов помогут Беларуси в борьбе с режимом Лукашенко?

Ситуацию комментируют Роберт Бедронь, председатель делегации Европарламента по делам отношений с Беларусью, Пятрас Ауштрявичюс, спецдокладчик Европарламента по Беларуси, Петер Стано, пресс-секретарь Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности и Станислав Ивашкевич, журналист-расследователь, экономический обозреватель «Белсата».

В своих действиях европейские чиновники руководствуются желаниям поддержать белорусский народ, так как все еще продолжают видеть репрессии в отношении мирного населения.

Комментирует Петер Стано, пресс-секретарь Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности:

«Мы хотим видеть, чтобы голос белорусов был услышан. Поскольку этого не происходит, мы принимаем санкции относительно причастных к репрессиям в Беларуси лиц. Во время первых двух раундов под ограничения попало более 50 человек. Сейчас готовится третий раунд санкций».

Первые два санкционных пакета коснулись близкого окружения Лукашенко, его самого, руководителей силовых структур, судей и чиновников, причастных к фальсификации выборов. Третий пакет санкций должен охватить бизнес. Речь не только об отдельных бизнесменах, но и о целых компаниях, способствующих обогащению режима Лукашенко.

Роберт Бедронь, председатель делегации Европарламента по делам отношений с Беларусью, заявил:

«Евросоюз имеет высокого комиссара по внешней политике, в рамках этой должности мы имеем определенные структуры, которые до сих пор мониторят ситуацию в Беларуси. Наблюдатели из отдельных стран пересказывают информацию. Таким образом мы собираем информацию относительно тех лиц и фирм, которые сотрудничают с режимом Лукашенко».

Схемы оттока денег с признаками коррупции есть фактической в каждой крупной отрасли экономики – от медицины до нефтепереработки, утверждает журналист-расследователь Станислав Ивашкевич.

Станислав Ивашкевич, экономический обозреватель «Белсата», заявил:

«Из наших расследований мы видели, что во многих компаниях, имеющих привилегированный статус в Беларуси, работают отставные силовики. Складывается такое впечатление, что это и есть в некотором смысле кормление, которым в том числе удерживается лояльность как отставных высокопоставленных силовиков, так и действующих, через которых те отставники решают вопросы».

Пока же поиск каналов, по которым из Беларуси происходит вывод денег окружения Лукашенко, изучают в том числе специалисты международной сети исследователей организованной преступности и коррупции OCCRP. Помогают и независимые аналитические организации из Беларуси. Нередко бизнесмены работают не только на восточном рынке, но имеют отношения с Евросоюзом.

Ранее в черные списки Евросоюза попадали бизнесмены Владимир Пефтиев, Анатолий Тернавский и Юрий Чиж. Новые имена обнародуют уже вскоре. Список может быть гораздо шире: такой сигнал Европарламент продемонстрировал последней принятой резолюцией. Включенным в санкционный список лицам будет запрещен въезд в Евросоюз, использование европейских авиалиний для путешествий, блокировка счетов и невозможность их использования для коммерческих операций.

Пятрас Ауштрявичюс, спецдокладчик Европарламента по Беларуси, комментирует ситуацию:

«Выдерживать такую борьбу с людьми – это стоит денег. Необходимо финансово мотивировать ОМОН и другие силовые структуры, поэтому включение таких олигархов, я думаю, может поучаствовать очень серьезно».

Финансовые санкции должны сработать, однако, точечно. Решительный удар режиму Лукашенко нанесли бы, тем не менее, секторальные ограничения. Например, эмбарго на экспорт калийных удобрений или нефтепродуктов. Если ситуация в Беларуси существенно не изменится, то Евросоюз пообещал перейти к рассмотрению следующего этапа – четвертого санкционного пакета.

По словам евродепутатов Роберта Бедроня и Пятраса Ауштрявичюса, третий пакет санкций Евросоюза скорее всего примут до конца года. После этого начнется работа над четвертым пакетом, если ситуация в Беларуси не улучшится. Более широкие ограничения может принести американский «Акт о демократии в Беларуси». Однако сначала его предстоит окончательно принять парламенту США и новому президенту. Это может произойти после того, как новый хозяин Белого дома займет свой пост 20 января, через полтора месяца.

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