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В мире зафиксирован новый суточный антирекорд по числу заражений коронавирусом

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  • 5.12.2020, 8:59
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В мире зафиксирован новый суточный антирекорд по числу заражений коронавирусом

Лидерами антирейтинга в Европе стали Италия, Германия, Великобритания и Украина.

В пятницу, 4 декабря, в мире диагностировали 684 тысячи заражений коронавирусом. Это новый антирекорд.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на данные ВОЗ.

Умерло в этот день 12 121 пациентов.

В странах Европы в пятницу было обнаружено 212 275 новых случаев заболевания COVID-19. Лидерами антирейтинга по количеству новых случаев является Италия, Германия, Великобритания и Украина.

По последним данным, всего в мире диагностировано 66 миллионов случаев заражения коронавирусом, 45 миллионов больных излечились, 1 524 255 пациентов умерло.

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