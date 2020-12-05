В мире зафиксирован новый суточный антирекорд по числу заражений коронавирусом

В мире зафиксирован новый суточный антирекорд по числу заражений коронавирусом2
- 5.12.2020, 8:59
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Лидерами антирейтинга в Европе стали Италия, Германия, Великобритания и Украина.
В пятницу, 4 декабря, в мире диагностировали 684 тысячи заражений коронавирусом. Это новый антирекорд.
Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на данные ВОЗ.
Умерло в этот день 12 121 пациентов.
В странах Европы в пятницу было обнаружено 212 275 новых случаев заболевания COVID-19. Лидерами антирейтинга по количеству новых случаев является Италия, Германия, Великобритания и Украина.
По последним данным, всего в мире диагностировано 66 миллионов случаев заражения коронавирусом, 45 миллионов больных излечились, 1 524 255 пациентов умерло.