В мире зафиксирован новый суточный антирекорд по числу заражений коронавирусом 2 5.12.2020, 8:59

2,564

Лидерами антирейтинга в Европе стали Италия, Германия, Великобритания и Украина.

В пятницу, 4 декабря, в мире диагностировали 684 тысячи заражений коронавирусом. Это новый антирекорд.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на данные ВОЗ.

Умерло в этот день 12 121 пациентов.

В странах Европы в пятницу было обнаружено 212 275 новых случаев заболевания COVID-19. Лидерами антирейтинга по количеству новых случаев является Италия, Германия, Великобритания и Украина.

По последним данным, всего в мире диагностировано 66 миллионов случаев заражения коронавирусом, 45 миллионов больных излечились, 1 524 255 пациентов умерло.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».