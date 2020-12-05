Иммунолог рассказал, как избежать заражения коронавирусом внутри семьи 3 5.12.2020, 10:09

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Для этого достаточно соблюдать нескольких простых правил.

В случае, если больной коронавирусом человек должен жить в одном доме с остальными членами семьи, то это не означает, что все они будут подвержены опасности. Необходимо лишь соблюдать несколько ключевых правил, которые снизят риски заражения. Об этом рассказал аллерголог-иммунолог Владимир Болибок, пишет cursorinfo.co.il.

Заболевший член семьи должен жить в отдельной комнате, питаться из отдельной посуды, часто мыть руки и не забывать о ношении маски. Что касается остальных зон в доме или квартире, то находиться в них он может, но когда здоровые члены семьи «разбежались по углам». А общие места необходимо постоянно дезинфицировать.

«Тогда все будет нормально. У нас полно случаев, когда ухаживают за заболевшим членом семьи, но не заражаются», — объяснил эксперт.

И даже в том случае, если инфицирования избежать не удалось, не спешите поддаваться панике. Ведь все зависит от реакции иммунитета. Когда произошло заражение, то иммунная система сразу «включается» и не появляется абсолютно никаких симптомов. Симптомы коронавируса начинают проявляться тогда, когда защитные функции организма перестают справляться с вирусом.

На ухудшение иммунитета может повлиять хронический стресс, отравление, алкоголь, переохлаждение. Но из тех людей, которые заразились COVID-19, болеет небольшая часть – соотношение примерно 1 к 20 или даже 1 к 50, резюмировал Владимир Болибок.

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