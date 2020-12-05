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Какие курсы евро и доллара выставили обменники на выходные

  • 5.12.2020, 10:20
  • 4,561
Какие курсы евро и доллара выставили обменники на выходные

Ситуация на валютном рынке Беларуси.

Портал tut.by посмотрел, какие курсы валют на выходные установили обменники.

Выше всего курс продажи банками доллара — 2,63 рубля (Беларусбанк), а ниже всего — 2,573 рубля (Технобанк).

Уточним, что в разных обменниках одного банка могут отличаться курсы валют.

Выгоднее всего сдавать американскую валюту в Абсолютбанке — 2,566 рубля.

Курс продажи банками евро выше всего в БПС-Сбербанке — 3,17 рубля, а ниже всего — в Технобанке (3,125 рубля).

Евро выгоднее всего сдавать во Абсолютбанке — 3,114 рубля.

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