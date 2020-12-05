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Светлана Алексиевич: Нас должен выйти на улицу миллион

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  • 5.12.2020, 10:24
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Светлана Алексиевич: Нас должен выйти на улицу миллион
Фото: «Наша Ніва»

Диалог с диктатором невозможен.

Нобелевский лауреат заявила о том, что диалог с диктатором невозможен.

– Я думаю, что при Лукашенко – нет, – сказала Светлана Алексиевич на «Эхе Москвы». – Ну какая Конституция может быть сделана под его руководством? После того, когда столько людей унижено, когда столько искалечено, и страна превратилась в лагерь какой-то военный, ну как можно верить человеку, который это все сделал, что он будет делать демократическую Конституцию?

Конечно же, нет. Я думаю, что весной, наверное (может быть, раньше) просто произойдет взрыв. Это происходит сейчас накопление.

Я надеюсь, что белорусы не будут воевать. Я бы не хотела крови. Но я надеюсь, что миллион выйдет на улицу. Нас должно выйти на улицу миллион.

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