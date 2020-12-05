закрыть
5 декабря 2020, суббота, 12:43
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Поликлиники Гродно прекратили оказание плановой помощи

4
  • 5.12.2020, 10:58
  • 2,989
Поликлиники Гродно прекратили оказание плановой помощи
Иллюстрационное фото

Ранее плановую помощь для пациентов остановили в Минске.

В связи с неблагоприятной эпидситуацией для помощи пациентам с коронавирусом и контактным лицам в Гродно прекратили плановую помощь в поликлиниках. Об этом сообщило местное телевидение.

Врачей-специалистов, кроме травматологов и хирургов, перевели помогать больным с температурой и подозрением на COVID-19.

Накануне плановую помощь во взрослых поликлиниках остановили в Минске.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Этапы белорусской революции: добиться освобождения лидеров
Этапы белорусской революции: добиться освобождения лидеров Григорий Меламедов
Пусть напьются напоследок
Пусть напьются напоследок Ирина Халип
Мы на пороге победы
Мы на пороге победы «Баста»
Убить дракона
Убить дракона Леонид Невзлин