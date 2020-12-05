Поликлиники Гродно прекратили оказание плановой помощи 4 5.12.2020, 10:58

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Ранее плановую помощь для пациентов остановили в Минске.

В связи с неблагоприятной эпидситуацией для помощи пациентам с коронавирусом и контактным лицам в Гродно прекратили плановую помощь в поликлиниках. Об этом сообщило местное телевидение.

Врачей-специалистов, кроме травматологов и хирургов, перевели помогать больным с температурой и подозрением на COVID-19.

Накануне плановую помощь во взрослых поликлиниках остановили в Минске.

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