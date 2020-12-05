Минздрав Польши сообщил о 13 239 новых случаях COVID-19
- 5.12.2020, 11:19
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Наибольшее количество новых заражений зафиксировано в Мазовецком воеводстве.
Министерство здравоохранения Польши сообщило о 13 239 новых случаях заражения коронавирусом. В ведомстве также сообщили, что от COVID-19 скончался еще 531 человек, у большинства из которых наблюдались сопутствующие заболевания, сообщает Charter97.org на основании данных в польских СМИ.
Наибольшее количество новых заражений – более 1,6 тыс. случаев – зафиксировано в Мазовецком воеводстве, сразу за которым следуют Великопольское и Силезское воеводства.
За минувшие сутки в Польше была проведена почти 41 тыс. тестов на наличие коронавируса.
В целом, по состоянию на 4 декабря, в Польше подтверждены почти 1 млн 42 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией, включая свыше 19 тыс. летальных исходов и более 666 тыс. выздоровевших.
Тем временем количество заражений коронавируса в мире превысило 65 млн. 315 тыс. В общей сложности с начала пандемии от COVID-19 скончались более 1 млн 507 тыс. пациентов.