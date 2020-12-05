Медики выяснили, как наличие собаки в доме влияет на заражение коронавирусом 2 5.12.2020, 13:07

7,552

В исследовании приняли участие две тысячи жителей Испании.

Ученые из университета Гранады и их коллеги из Андалузской школы общественного здравоохранения пришли к выводу, что риск заразиться COVID-19 у владельцев собак гораздо выше, чем у людей, которые не держат дома животных. В исследовании приняли участие две тысяче жителей Испании, пишет orthodox.od.ua.

По данным авторов исследования, прогулки с собакой увеличивали риск заражения коронавирусом на 78%. Один из авторов исследования, профессор Кристина Санчес Гонсалес отметила, что еще не удалось установить причину повышенного риска инфицирования. Принимая во внимание текущую нехватку ресурсов для диагностики заболевания у людей, возможность тестирования животных кажется маловероятной.

Ученые предположили, что домашние питомцы могут становиться переносчиками коронавируса при контакте с зараженными поверхностям в общественных местах. В связи с этим исследователи рекомендовали применять к домашним животным профилактические меры во время и после каждой прогулки.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».