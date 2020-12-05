Война символик: еще один феномен белорусской революции 11 Валерий Карбалевич, t.me

5.12.2020, 13:11

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Валерий Карбалевич

Уже сейчас легко можно дать прогноз, какой флаг скоро станет государственным.

Власти последовательно зачищают белорусское политическое пространство от бело-красно-белой символики.

За вывешивание национального флага на балконе или даже белья соответствующих цветов на хозяев квартир заводят административные дела. Разрушают конструкции во дворах домов (»Эйфелева башня»), которые используются для вывешивания бело-красно-белых флагов. Готовятся на законодательном уровне запретить национальные флаг. Государственная «Народная газета» изменила девиз «Жыве Беларусь!», под которым выходило 30 лет, на слоган « Жыві і квітней, Беларусь!».

Одновременно на государственных учреждениях вывешиваются официальные флаги. До сих пор они появлялись только во время государственных праздников. Теперь висят все время. Пытались даже на автозаках вывешивать.

Война флагов — это еще один интересный феномен белорусской революции.

Но уже сейчас легко можно дать прогноз, какой флаг в недалеком будущем станет государственным флагом Беларуси.

Валерий Карбалевич, t.me

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