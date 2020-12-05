Жители Гродненской области массово бойкотируют коммуналку 4 5.12.2020, 14:07

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Ни копейки диктаторскому режиму!

Долг жителей Гродненской области перед системой ЖКХ составляет 15,2 миллиона рублей. Такую статистику приводит «Гродненская правда».

Ни копейки диктаторскому режиму!

Из этой суммы почти 3 млн — долг «серийных неплательщиков» — граждан, которые не оплачивают счета регулярно и продолжительное время. Кто не оплатил всё остальное? В областном ЖКХ разводят руками.

— Процент оплаты коммунальных услуг по всей Гродненщине в октябре этого года составил 99%, — утверждает Светлана Кожевникова, заместитель директора по экономике областного ЖКХ. Мол, на призыв массово не платить за услуги ЖКХ никто не отреагировал.

Но 12 млн долга за «коммуналку» говорят сами за себя: люди отреагировали на призыв массово не платить за услуги ЖКХ. К тому же, если верить чиновникам, получится, что эта гигантская сумма на совести всего лишь 1% плательщиков.

Агентство «Минск-Новости» недавно сообщало, что минчане задолжали за оказанные жилищно-коммунальные услуги почти 9 млн рублей.

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