СМИ: В Беларуси наступил коронавирусный коллапс 19 5.12.2020, 15:19

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Действия властей вызвали у людей шквал негодования.

Коронавирус в Беларуси все-таки есть. К введенному прежде масочному режиму в стране добавилась такая спорная мера, как прекращение плановой помощи в поликлиниках, пишет российское издание mk.ru.

Комитет по здравоохранению города Минска издал приказ №632, согласно которому с 4 декабря прекращается оказание плановой медицинской помощи пациентам в амбулаторно-поликлинических учреждения Минска. А с понедельника все поликлиники переходят на режим оказания только экстренной помощи.

Все талоны, взятые ранее к врачам-специалистам, временно аннулируются. В Минздраве уже опубликовали разъяснения, что к плановой помощи относится прием больных с хроническими заболеваниями, которые приходят на прием в период «вне обострений». Из министерских разъяснений следует, что все врачи-специалисты, которые прежде вели плановые приемы, теперь включены в состав «контактных бригад», которые будут выезжать на дом к больным «с признаками респираторной инфекции и температурой».

«Для работы в контактных центрах будут задействованы врачи-специалисты: неврологи, реабилитологи, физиотерапевты, эндокринологи и другие» - говорится в разъяснениях Минздрава. Там же сообщается, что «студентам Белорусского государственного медицинского университета, которых направили в поликлинику, организуют полную занятость», то есть они тоже будут задействованы на прием коронавирусных больных. В поликлиниках оставляют только оказание экстренной травматолого-хирургической помощи. Даже прием беременных в женских консультациях ограничивают, больных с сахарным диабетом будут принимать только в Городском эндокринологическом диспансере.

Эти нововведения вызвали всплеск негодования в соцсетях. «Где теперь выписать инсулин? Или сразу на кладбище собираться?» - задают вопросы больные с диабетом. Вопрос плановых рецептов многих беспокоит. Хронически больных пытаются успокоить, рассказывая, что «с выпиской рецептов сейчас проще. Звоните, оставляете заявку, и если у вас хронические заболевания, то рецепты приносят на дом или бросают в почтовый ящик».

Однако те, кто уже столкнулся с подобной проблемой, разбивают в пух и прах эти оптимистические заявления. «Звонили. 17 поликлиника. сказали идти к эндокринологу..... замкнутый круг» - пишет одна пациентка. «У нас надо записаться в регистратуре к медсестре эндокринолога, она даст направление на анализы и талон к эндокринологу. Эндокринолог на приеме выпишет рецепт. За рецептами на блокаторы после ковида - к кардиологу. В общем, не все так просто» - вторит другая.

Третьи задают резонный вопрос: если всех врачей, включая неврологов, забрали в разъездные бригады, то кто рецепты то по квартирам разносить будет? «В стране не хватает около 3000 медсестер, про врачей говорят: несколько тысяч. И количество их, не заразившихся, уменьшается с каждым днем» - напоминают комментаторы. А заодно задают вопрос: «Желательно, спросить у того, кто заявил: пусть (медики) уезжают, обратно не пустим. Такого добра у нас хватает?» «Камушек» в огород Лукашенко, который грозил запретить возвращение в Беларусь врачам, уехавшим работать в Польшу.

«И на фоне этого суды продолжают убавлять количество медиков, спасающих жизни людей. Кого судить надо?» - напоминают в соцсетях про задержание онкологов и хирургов на улицах Минска.

Есть у граждан и еще один резонный вопрос: «В Беларуси официально более 2300 поликлиник, и максимум зарегистрированных случаев ковид в сутки - 1703. Это, в среднем, менее 1 случая ковид в сутки на поликлинику. Откуда такой ажиотаж? Неужели 1 пациент с ковид в день в поликлинике поднял на уши всю медицину?» Возникают обоснованные подозрения, что власти сильно чего-то недоговаривают. Либо больных коронавирусом в стране на порядок больше, чем официально признано. Либо медицинская система страны вообще не в состоянии справиться с вызовом. И этот вывод – явно не в пользу Лукашенко.

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