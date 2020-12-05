2021 год в России будет феерическим и искрометным 3 Военно-политический обозреватель Александр Коваленко

5.12.2020, 15:45

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Наблюдаем!

С неподдельным интересом наблюдаю за тем, как под патронатом ГУ ГШ ВС РФ в России формируется новая политическая сила, цель которой отвоевание ниши при неизбежной смене власти. В октябре я писал о том, что "православный олигарх" Константин Малофеев, который является одним из главных идеологов оккупации Крыма, архитекторов "русской весны" в 2014 году, а также участником многих авантюр ГРУ в Европе, стремительно взял курс на сближение с политическим ресурсом Владислава Суркова.

После той публикации, то ли по совпадению, то ли действительности из-за освещения того, что не стоило освещать, но аффилированные ГУ ГШ ВС РФ информационные ресурсы стали резко опровергать возвращение Суркова в большую политику и тем более некий политический союз.

Однако две недели назад официально было объявлено Константином Малофеевым в рамках монархического общества "Двуглавый орел" о создании партии, "Царьград", в которую вливается "Союз добровольцев Донбасса", курируемый Владиславом Сурковым!

В свою очередь, буквально через сутки после этого объявления Следственный Комитет РФ (курируемый ФСБ) начал расследование в отношении Малофеева, особенно в вопросах его активности в т.н. "ДНР" и "ЛНР", что лишь подтверждает чрезмерную обеспокоенность Лубянки развитием новой политической силы с Гризодубовой. Но дальше, как говорится, больше!

Так, известно, что "Царьград" начал переговоры с бессмертной, но очень выгодно продающейся коммунистической партией, в том числе и по вопросу выдвижения на внеочередные президентские выборы Никиты Михалкова!

Конечно, можно посмеяться над подобным выбором, но старый "Бесогон" целиком и полностью удовлетворяет все группы, задействованные в данной кампании, и обладает в разы большей узнаваемостью в массах, чем любой другой из возможных кандидатов на пост президента РФ.

Но важно даже не это, а то, что о смене власти в РФ раньше срока не просто говорят уже открыто, а строят планы на предстоящую президентскую кампанию.

Наблюдаем!

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко, "Информационное сопротивление"

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