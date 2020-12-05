Армения и Азербайджан согласовали обмен пленными
- 5.12.2020, 16:12
Обмен пленными должен состояться в формате «всех на всех».
Азербайджан и Армения договорились провести обмен пленными, которые были захвачены во время недавних боевых действий в Нагорном Карабахе, пишет «Новое время».
Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в своем видеообращении 5 декабря. По его словам, обмен пленными должен состояться в формате «всех на всех».
Пашинян назвал такой обмен одной из главных задач Еревана после завершения боевых действий в горячем регионе. Он добавил, что обмен будет касаться не только тех, кого взяли в плен в последние месяцы, но и тех, кто попал в руки противника ранее.
«Важнейшая задача — возвращение пленных. Хочу сказать, что здесь есть определенный прогресс. По сути, согласован принцип обмена пленными „всех на всех“. Нужно создать механизмы, чтобы если в будущем станут известными новые имена, то в их обмене не было бы проблем», — заявил Пашинян.
Кроме того, уточнил он, Армения вывезла из Нагорного Карабаха более 600 тел погибших, из них более 500 проходят процесс идентификации.