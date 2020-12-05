Повышаем иммунитет: Восемь проверенных способов без чеснока и лука 1 5.12.2020, 18:13

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Зимой нашей иммунной системе требуется вся ее мощь.

Для важно, чтобы успешно отражать атаки бактерий и вирусов. Вот что мы можем сделать, чтобы помочь ей работать еще эффективнее, пишет healthinfo.ua.

Когда холодно, сыро, ветрено и не хватает солнечного света, нашей иммунной системе приходится работать на полную катушку. И чтобы поддержать ее, не стоит пренебрегать даже мелочами – в простудный сезон все средства хороши. Вот несколько хитростей, которые помогут укрепить вашу иммунную систему.

Боритесь со стрессом

Хронический или просто продолжительный стресс негативно влияет на иммунную систему: чем больше мы нервничаем, тем чаще болеем. Поэтому важно находить каждый день хотя бы пять минут для практик, которые помогают расслабиться и снять напряжение. Медитация, вязание, чтение, массаж, прогулки и даже просто чашка чая, выпитая медленными глотками – все идет в ход!

Смейтесь почаще

Смех – самый простой и эффективный способ снять стресс, а еще он помогает сделать иммунитет сильнее. Смех помогает высвободить нейроны, которые помогают нам бороться с болезнями – самое время выбрать комедию на вечер.

Пойте

Когда мы поем, активизируются не только голосовые связки и легкие, но и селезенка, что помогает увеличить концентрации антител в крови и усилить иммунную систему. Если репетиции хора или караоке – не ваш метод, хотя бы пейте в душе – но от души!

Занимайтесь спортом

Да-да, физкультура и правда укрепляет наше здоровье и помогает пореже болеть. Вам даже необязательно записываться в спортзал или бассейн – достаточно просто делать зарядку или каждый час прерывать работу ради нескольких приседаний или наклонов.

И отдыхайте

Не увлекайтесь спортивными нагрузками слишком сильно: осенью как никогда нам нужны дни отдыха. Занимайтесь хотя бы через день, а еще лучше – два раза в неделю. Это оптимальный режим, который позволит вам восстанавливаться между тренировками.

Оставайтесь в тепле

Мама была права: чем нам холоднее, тем меньше возможностей у наших иммунных клеток бороться с вирусами. По этой причине держите ноги, руки, шею и голову в тепле и не позволяйте себе замерзнуть.

Ешьте больше куркумы

Ярко-желтая пряность помогает бороться с мигренями и раком, а еще она поддерживает наш иммунитет – и все это благодаря антиоксидантам, которых много в куркуме.

Пейте чай с имбирем

Самый осенний и зимний напиток – чай с имбирем, медом и лимоном. Он не только помогает бороться с воспалением, но и поддерживает наш иммунитет, давай силы для борьбы с болезнями.

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