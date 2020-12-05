Расходы россиян в Беларуси в 2020 году сократились на 29 процентов 3 5.12.2020, 18:40

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Расходы российских туристов на отдых за границей в этом году сократились на 61%.

О сокращении туристических расходов россиян в Беларуси почти на треть свидетельствует статистика карточных транзакций клиентов банка ВТБ. Но это - не много, пишет thinktanks.by.

Расходы российских туристов на отдых за границей в этом году сократились на 61% по сравнению с прошлой осенью и составили 31 млрд российских рублей. Об этом свидетельствует статистика карточных транзакций клиентов ВТБ. Наименьшее снижение было зарегистрировано в странах, которые открылись для российских туристов еще летом-осенью и не требуют обязательной изоляции после прилета – в Турции, в Беларуси и на Мальдивах.

Так, расходы клиентов банка на Мальдивах снизились лишь на 20% год к году, Беларусь недосчиталась 29% туристических расходов россиян, а Турция и Египет - 40%. Наиболее значительно – на 78% - держатели карт ВТБ снизили траты в Японии, которая разрешила въезд только гражданам и резидентам и только с 1 ноября. Единственным «бенефициаром» закрытых границ стала Танзания, которая одной из первых открыла границы для россиян – туристические расходы клиентов банка в ней выросли к прошлому году на 36%, а осенью был зафиксирован более чем двукратный рост год к году.

Топ-10 стран по объему туристических расходов клиентов ВТБ по-прежнему возглавляет Италия, хотя траты клиентов в ней сократились на 73% год к году – до 3,1 млрд рублей. На второе место с пятого по объему расходов поднялась Турция, а Испания, в которой держатели карт ВТБ стали тратить на 72% меньше, переместилась на пятое место. Также в пятерку лидеров по туристическим расходам традиционно вошли Франция и Германия. В топ-10 традиционно вошли США, ОАЭ, Беларусь и Великобритания (причем по объему расходов Беларусь в этом году обогнала Соединенное королевство). Покинула рейтинг традиционно популярная у петербуржцев Финляндия, которая занимала девятую строчку, а вместо нее в десятку лидеров вошел Таилан, сообщает агентство AK&M.

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