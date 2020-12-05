«Сейчас бюджета нигде не хватает» 5.12.2020, 19:56

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За конкурс новогодних поделок родителям предложили заплатить.

Родители из Могилева рассказали rebenok.by о ситуации, которая их возмутила. В детском саду объявили конкурс поделок, но за участие в нем нужно заплатить.

С каждого ребенка — по 5 рублей, если поделку делали коллективно, то 2−3 рубля. «Интересно, куда пойдут деньги?» — недоумевают родители.

Выяснилось, что речь идет о конкурсе «Новогодняя мастерская», который проводится в разных учреждениях образования Могилевской области с 9 ноября по 13 декабря. Организатором выступает государственное учреждение «Дворец культуры области».

В правилах конкурса указано, что оплату нужно произвести перед подачей заявки. Финансирование осуществляется за счет средств, полученных от участников — и это ответ на главный родительский вопрос. Конкурс должен окупить сам себя, то есть государство на такую активность деньги не выделяет.

Журналисты решили узнать у организаторов, всегда ли за конкурсы новогодних поделок нужно было платить или это какое-то новшество?

— Нет, это не новшество: практически все конкурсы сейчас проводятся во дворце на платной основе.

— Неужели бюджетные средства на конкурс поделок не предусмотрены? — спрашиваем.

— Сейчас вообще бюджета нигде не хватает ни на что. Данный конкурс идет у нас платно. Здесь такие условия. Участие в некоторых конкурсах вообще 15−25 рублей. Все поставлено, скажем так, на самообеспечение. Но это добровольно: хотите участвуйте, хотите — нет.

О нехватке бюджетных средств в последнее время часто говорят в школах и садах. Родители сообщают, что их просят поучаствовать в сборе на бесконтактные термометры. Несмотря на эпидемию, деньги на эти цели государство не выделяет. По-прежнему актуальна проблема нехватки моющих средств, туалетной бумаги, мыла и других предметов первой необходимости в детских садах.

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