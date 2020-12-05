Протесты в Армении: оппозиция выставила Пашиняну ультиматум 5.12.2020, 19:36

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Премьер-министру дали время уйти в отставку до 8 декабря.

В Армении оппозиция требует от премьер-министра Никола Пашиняна уйти в отставку до 8 декабря. Об этом говорится в сообщении российского информационного агентства «Интерфакс».

«Мы даем время до вторника, 8 декабря, 12:00, чтобы Никол Пашинян обсудил со своей командой этот вопрос и ушел в отставку. В противном случае по всей территории Армении будут начаты акции гражданского неповиновения», — сказал представитель партии «Дашнакцутюн» Ишхан Сагателян на митинге у дома Пашиняна.

По его словам, оппозиция дает Пашиняну гарантии физической безопасности.

«Никол, это твои последние часы в правительственной даче», — отметил Сагателян.

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