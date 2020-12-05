Какой будет погода в воскресенье 5.12.2020, 19:54

Прогноз синоптиков на ближайшие несколько дней.

6 декабря погоду в стране продолжит формировать периферия антициклона с центром над Средней Волгой, пишет сайт pogoda.by.

Ожидается облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-восточный порывистый, в отдельных районах сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью будет колебаться от -7°С по востоку до +5°С по западу страны; максимальная днем составит -4..+3°С, в юго-западных районах +4..+6°С.

7 декабря сохранится влияние периферии антициклона, при этом на территорию нашей страны начнет поступать холодный континентальный воздух. Ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. Местами на дорогах гололедица. Ветер юго-восточный порывистый, в отдельных районах по западу сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью -1..-8°С, по востоку до -10°С; максимальная температура днем 0..-6°С, в крайних западных районах до +2°С.

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