Фристайл без Козеко — это полный провал 5.12.2020, 21:03

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Белоруски не смогли отобраться в финал кубка мира по фристайлу.

Ни один из белорусов не попал в шестерку лучших на этапе Кубка мира. А девушки и вовсе не квалифицировались в финальную часть, пишет sportarena.by.

В финской Руке проходит первый этап Кубка мира по фристайлу.

В финал пробились 3 белоруса: Дмитрий Мазуркевич (7-е место в квалификации – 116,48), Станислав Гладченко (8-е – 109,75), Максим Густик (10-е – 109,38).

В первой попытке финала Максим Густик стал 7-м, Станислав Гладченко – 10-м, а Дмитрий Мазуркевич – 12-м. Таким образом, никто не вышел в заключительную попытку, куда попадают 6 сильнейших.

Девушки вообще не попали в финальные топ-12 первого этапа Кубка мира. Валерия Болматова в квалификации показала 15-й результат (67,08). Анастасия Андриянова стала 18-й позиции (61,62).

Напомним, сборная Беларуси отправилась на место проведения без главного тренера Николая Козеко, а также Александры Романовской. В отсутствие Козеко сборной руководит Александр Пенигин.

Отметим, что Николай Козеко и Александра Романовская открыто поддержали протестующих, за что были уволены из сборной.

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