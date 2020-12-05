В Швеции нашли уникальный клад эпохи викингов 5.12.2020, 21:43

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Находки археологов превзошли все ожидания.

Уникальный клад из серебряных ожерелий, браслетов и монет был обнаружен во время раскопок в Виггбюхольме в муниципалитете Таби около Стокгольма, пишет «Новое время».

Археологам было известно, что на этом месте была деревня викингов, но находки превзошли все ожидания, признаются ученые.

В 2019 году в Таби были обнаружены следы доисторической фермы возрастом более тысячи лет. Летом и осенью этого года археологи продолжили исследования этого района и обнаружили остатки около двадцати домов, в том числе так называемых «длинных домов», датируемых поздним железным веком и ранним средневековьем. Считается, что в этом районе жили несколько сотен лет.

Клад был закопан под деревянным полом в здании. Монеты были помещены в мешочек из льна, который вместе с украшениями был помещен в небольшой керамический горшок.

«Всего было восемь высококачественных шейных колец, необычайно хорошо сохранившихся, несмотря на то, что они были изготовлены почти тысячу лет назад», — рассказала археолог Мария Лингстрем.

Помимо шейных колец, в керамическом горшке были обнаружены два нарукавных кольца, одно кольцо, две жемчужины и 12 монетных подвесок (монет, используемых в качестве украшений). Почему жители решили спрятать некоторые из своих самых ценных предметов и закопать их в землю, на данный момент неясно, но существует несколько теорий.

«Распространено толкование, что люди прятали свои сокровища в трудные и неспокойные времена. Нам еще предстоит выяснить, так ли это в этом случае», — говорит археолог Джон Гамильтон.

Монеты являются прекрасным примером обширных связей и процветающей торговли в Скандинавии эпохи викингов. Некоторые монеты европейского происхождения представляли такие страны, как Англия, Богемия и Бавария. Кроме того, клад состоял из пяти арабских монет, так называемых дирхамов.

Одна из европейских монет чрезвычайно редка и отчеканена в городе Руан, в Нормандии, Франция. Она датируется примерно 10 веком нашей эры. По словам профессора Йенса Кристиана Мосгаарда из Стокгольмского университета, этот тип монеты ранее идентифицировался лишь по рисункам в книге 18-го века.

Археологи также нашли в этом районе другие предметы, такие как стрелы и красивые кольца-амулеты. Но открытие серебряного клада было «несколько неожиданным».

«Это то, что вы, вероятно, испытываете только раз в жизни», — говорит Мария Лингстрем.

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