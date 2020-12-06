Гуайдо призвал к бойкоту выборов в парламент Венесуэлы 6.12.2020, 8:03

Хуан Гуайдо в Каракасе, 11 февраля 2020 года

Фото: NurPhoto

Лидер венесуэльской оппозиции выступает за продление мандата Нацассамблеи.

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо призвал бойкотировать назначенные на воскресенье, 6 декабря, выборы в Национальную ассамблею (НА) - однопалатный парламент страны. По его мнению, итоги голосования могут быть сфальсифицированы в пользу сторонников Николаса Мадуро, сообщает dw.com.

Mañana 6D hay un fraude en Venezuela.



Mañana la dictadura no pretende una elección, pretende aniquilar la esperanza de un país.



La respuesta ha sido y será clara: el rechazo. Invitamos a todos mañana a quedarse en casa y ejercer mayoría el próximo 12D en la #ConsultaPopular. pic.twitter.com/hOz8YH92Lu — Juan Guaidó (@jguaido) December 6, 2020

Нацассамблея - последний из ключевых органов в стране, остающихся под контролем сил оппозиции. Между тем Гуайдо уже заявил, что с 7 декабря начнет подготовку к референдуму по вопросу о продлении мандата НА. Нынешний мандат парламента истекает 5 января 2021 года. Хуан Гуайдо уже заявил, что запланировал проведение так называемых народных консультаций 12 декабря. Их оппозиция воспринимает как референдум о доверии главе Венесуэлы.

Полномочия Нацассамблеи передали Конституционному собранию

В августе 2016 года лояльный Мадуро Верховный суд признал все дальнейшие решения Нацассамблеи не имеющими силы. Большая часть полномочий данного органа была передана лояльному власти Конституционному собранию.

В парламентских выборах в Венесуэле должны принять участие более 14 тыс. кандидатов от 107 политических сил страны. По итогам голосования предполагается избрать 277 членов (на 110 больше, чем в действующем созыве) однопалатного парламента.

Германия, США и еще более 50 стран признают президентом Венесуэлы Хуана Гуайдо.

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