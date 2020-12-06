Ни минуты без революции
- 6.12.2020, 9:10
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Свободные белорусы показали свою силу.
«Ни минуты без революции» — таков девиз у свободных белорусов.
Об этом пишет телеграм-канал НЕХТА в обзоре акций, прошедших в Беларуси накануне воскресного Марша.
В Гродненской Девятовке местные вышли на акцию солидарности к проезжей части.
Столичная Масюковщина передает «привет» Витебску. «Вместе мы сила!»
Красивая акция солидарности жителей минского Уручья с высоты: «Как прежде уже не будет. Мы все стали хорошими друзьями. Стали добрыми и отзывчивыми соседями. Стали смелыми гражданами красивой и свободной страны. Как много света и огня в каждом из нас!»
Партизаны Речицы предупреждают: «Не трожь церковь! Себе дороже выйдет! Жыве Беларусь!»
Молодеченцы обратились к жителям своего города перед завтрашним Маршем: «Молодечно, выходи!»
А в Бельгийском городе Гент, где есть собственный мурал Площади Перемен, белорусы собрались на акцию памяти погибшим во время мирных протестов.
Столичный Лебяжий выходит на акции каждый день и не забывает призывать к здоровому образу жизни.
А в Серебрянке минчане прошлись шумным Маршем по окрестностям.
А уже в воскресенье выйдем на прогулку все вместе!