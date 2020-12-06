Умер Виктор Понедельник — последний чемпион Европы 1960 года в составе сборной СССР 6.12.2020, 9:58

3,516

Футболист стал победителем первого в истории чемпионата Европы в 1960 году, забив решающий гол в финальном матче против Югославии.

Умер бывший нападающий сборной СССР Виктор Понедельник.

О смерти прославленного футболиста сообщила его дочь Анастасия в Facebook. Понедельнику было 83 года.

В качестве футболиста Понедельник защищал цвета ростовских "Ростсельмаша" (сейчас "Ростов") и СКА. В сборной СССР провел 29 матчей и забил 20 голов.

В составе советской команды Понедельник стал победителем первого в истории чемпионата Европы в 1960 году, забив решающий гол в финальном матче против Югославии (2:1).

Четыре года спустя он также завоевал серебро Евро-1964, а в 1962 году принял участие в чемпионате мира.

Понедельник был последним чемпионом Европы по футболу-1960, после его смерти в живых не осталось ни одного участника советского триумфа.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».