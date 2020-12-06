Потери для белорусских властей от разрыва отношений с ЕС и США будут рекордные 5 6.12.2020, 14:57

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Международные финансовые организации отказываются работать с режимом.

В ходе текущего кризиса потери для Беларуси от разрыва отношений с ЕС и США будут значительно больше, чем после кризиса 1996-1997 и 2010-2011 годов.

Хотя бы потому, что отношений и сотрудничества десять и тем более двадцать лет назад было значительно меньше, пишет на своей странице эксперт Андрей Казакевич, пишет thinktanks.by.

Вот так выглядит взаиможействие с Всемирным банком, ЕБРР, Европейским инвестиционным банком и институтами ЕС в финансовом выражении за весь период независимости (цифры предварительные, будут уточнятся).

В последние годы Беларусь, в среднем, получала кредитов и помощи на сумму около 500 млн. евро. Прошлый год был рекордным с почти 1,4 млрд.

В 2008-2010 эта сумма была в раз пять меньше - около 100 млн. евро в год. В 1990-х сотрудничество было совсем минимальное.

Кстати, после 2010-2011 года работа с ЕБРР и ВБ продолжалось. Сейчас, до разрешения политического кризиса, она вряд ли будет возможной.

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